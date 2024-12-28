Пропавший 20 дней назад подросток найден во Владивостоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители обнаружили во Владивостоке мальчика, который 20 дней назад ушел в школу в приморской Находке и на обратном пути пропал. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

При этом, как уточнили в ведомстве, в отношении ребенка не было совершено никаких противоправных действий. Через некоторое время мальчик будет направлен в центр содействия семейному устройству под опеку педагогов и психологов.

О пропаже мальчика рассказала воспитатель центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вечером 9 декабря. В связи с этим к поискам ребенка были привлечены правоохранители, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска, сотрудники МЧС и волонтеры отряда "ПримПоиск". 13 декабря школьника объявили в федеральный розыск.

Было возбуждено уголовное дело, о чем сообщил информационный центр СКР в своем телеграм-канале. Доклад о ходе расследования дела потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Детский омбудсмен по Приморскому краю Ольга Романова сообщила в беседе с РИА Новости, что ранее школьник тоже уходил из дома и не возвращался.

Ранее сотрудники полиции в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая потерялась в лесу и находилась там всю ночь. О пропаже дочери сообщила 35-летняя мать. По ее словам, ребенок ушел из дома и не вернулся.

После этого на поиски школьницы выдвинулись правоохранительные органы двух городов Приморья – Фокина и Большого Камня, а вместе с ними и сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, Следственного комитета и других ведомств.

