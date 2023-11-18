Девятилетний мальчик пропал в Омске во время снегопада

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Правоохранители в Омске ищут пропавшего во время снегопада девятилетнего мальчика. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка МВД.

"Ребенок около 20:00 часов ушел из дома по улице 20 лет РККА и до настоящего времени не вернулся. Приметы Мустафы Эльгашмамотова: рост 130–140 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черную куртку, черную шапку", – уточняется в публикации.

За помощью в полицию обратились родители мальчика. В настоящее время правоохранители опрашивают близких и родственников.

Ранее сотрудники полиции в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая потерялась в лесу и находилась там всю ночь.

О пропаже дочери сообщила 35-летняя мать. По ее словам, ребенок ушел из дома и не вернулся. После этого на поиски школьницы выдвинулись правоохранительные органы двух городов Приморья – Фокина и Большого Камня, а вместе с ними и сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, Следственного комитета и других ведомств.



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