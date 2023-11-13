13 ноября, 14:48Регионы
Пропавший в Иркутске мальчик вернулся домой
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мальчик, которого ранее объявили в Иркутске пропавшим без вести, вернулся домой. Об этом рассказали в региональном главке МВД России.
"Ребенок пришел самостоятельно домой буквально 30 минут назад. С ним все в порядке, цел и невредим", – передает РИА Новости сообщение правоохранителей.
Сотрудники полиции намерены установить детали происшествия.
Поиски подростка велись с 11 ноября. Уточнялось, что 11-летний мальчик пропал после посещения кинотеатра в торговом центре. Полиция опросила родственников и водителя такси, который вез школьника от ТЦ.
Выяснилось, что на сеанс он решил отправиться вместе с другом. Дома мальчик не появлялся двое суток. Правоохранители искали его в микрорайоне Зеленый Берег.
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