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13 ноября, 14:48

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Пропавший в Иркутске мальчик вернулся домой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мальчик, которого ранее объявили в Иркутске пропавшим без вести, вернулся домой. Об этом рассказали в региональном главке МВД России.

"Ребенок пришел самостоятельно домой буквально 30 минут назад. С ним все в порядке, цел и невредим", – передает РИА Новости сообщение правоохранителей.

Сотрудники полиции намерены установить детали происшествия.

Поиски подростка велись с 11 ноября. Уточнялось, что 11-летний мальчик пропал после посещения кинотеатра в торговом центре. Полиция опросила родственников и водителя такси, который вез школьника от ТЦ.

Выяснилось, что на сеанс он решил отправиться вместе с другом. Дома мальчик не появлялся двое суток. Правоохранители искали его в микрорайоне Зеленый Берег.

Пропавшего в тайге в Приамурье мальчика нашли живым

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