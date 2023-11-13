Мальчик пропал в Иркутске после посещения кинотеатра

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Школьник пропал в Свердловском округе Иркутска после посещения кинотеатра. О происшествии сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

Правоохранители рассказали, что 11-летний мальчик вместе с другом пошел в кинотеатр торгового центра 11 ноября. В полиции считают, что подросток может находиться в микрорайоне Зеленый Берег.

Специалисты опросили родственников пропавшего и водителя такси, который вез мальчика от ТЦ.

В свою очередь, представители отряда "Лиза Алерт" отметили, что раньше подросток не сбегал от близких. В сообщении о пропаже мальчика уточняется, что его рост – примерно 120 сантиметров, у него темно-русые волосы и карие глаза. Школьник одет в синие джинсы, пуховик с коричневыми вставками, темно-синюю шапку и белые кроссовки.

Ранее сотрудники полиции в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая потерялась в лесу и находилась там всю ночь.

Как рассказали в полиции, о пропаже дочери сообщила 35-летняя мать. По ее словам, ребенок ушел из дома и не вернулся. После этого на поиски школьницы выдвинулись правоохранительные органы двух городов Приморья – Фокина и Большого Камня, а вместе с ними и сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, Следственного комитета и других ведомств. Также помогали 300 волонтеров.



Пропавшего в тайге в Приамурье мальчика нашли живым