Спасатели нашли пропавшую в Туве девочку

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели нашли девочку, пропавшую в Бай-Тайгинском районе в Туве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Сейчас ее осматривают врачи.

На момент пропажи девочка находилась под присмотром родственницы. По ее словам, она отвлеклась по хозяйству и не заметила, как ребенок убежал. Сначала ее поиски проводили родственники, но это не привело к положительному результату.

На этом фоне региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица", чтобы дать юридическое основание для продолжения поисков. Девочку искали 57 человек и 15 единиц техники.

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