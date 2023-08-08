Куратор кинофестивалей Алексей Медведев пропал в Подмосковье

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Киновед и куратор кинофестивалей Алексей Медведев пропал в подмосковных Мытищах, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На сайте поискового отряда "Лиза Алерт" сообщается, что 53-летний мужчина не выходил на связь с 21 июля. Когда Медведева видели в последний раз, он был одет в черную ветровку, светлую футболку и черные брюки. Также при себе у него был рюкзак.

Медведев известен в кинематографической сфере как организатор крупных кинофестивалей. Так, он выступал куратором смотров "Послание к человеку" и "Зеркало". Также Медведев неоднократно входил в состав жюри разных международных кинофестивалей.

Ранее стало известно, что жительница Свердловской области Ирина Турцакова и ее пятилетняя дочь пропали в Первоуральске. По словам главы пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерия Горелых, в семье пропавших четыре дочери, две из них живут отдельно от родителей в Екатеринбурге.

Горелых уточнила, что Ирина, уходя из квартиры с ребенком, взяла свой паспорт и мужа, а также свидетельство о рождении ребенка.