В Чувашии нашли тело мальчика с перевернувшейся на Волге лодки

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели в Чувашии нашли тело мальчика, который пропал после опрокидывания лодки на Волге во время непогоды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент произошел 30 июля в Моргаушском районе Чувашии. В результате погиб один человек, семерых пассажиров спасли, а судьба двоих до сегодняшнего дня оставалась неизвестной. Было возбуждено уголовное дело.

"Тело 8-летнего мальчика обнаружили у берега в нескольких километрах от места происшествия", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время продолжается поиск водителя судна. В поисковой операции задействованы восемь спасателей, четыре единицы техники и один беспилотник.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в 17 регионах РФ в последние дни погибли 11 человек. Еще 71 человек пострадал. МЧС контролирует ликвидацию последствий опасных метеорологических явлений.

