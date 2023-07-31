Более 10 человек погибли в 17 регионах РФ из-за непогоды в последние дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В результате непогоды в 17 российских регионах в последние дни погибли 11 человек. О последствиях опасных погодных условий рассказали представители МЧС России.

"На контроле МЧС России находится ликвидация последствий прохождения опасных и неблагоприятных метеорологических явлений по территории 17 субъектов с выпадением обильных осадков и порывами ветра до 27 метров в секунду. Пострадали 82 человека, из них 11 погибли, 35 госпитализированы", – передает ТАСС сообщение спасателей.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае. В Сочи закрыли городские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной Маяк.

Тем не менее сообщалось о погибшей во время шторма 20-летней девушке. По данным пользователей соцсетей, она купалась в море во время сильного шторма в Хостинском районе города вечером 28 июля.

Позднее в Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев и заборов. Кроме того, в одном из жилых комплексов ветром унесло навес с мусорной площадки, с нескольких домов снесло фрагменты крыш.



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