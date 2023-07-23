Штормовое предупреждение было объявлено в Краснодарском крае до 24 июля

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Штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края до 24 июля в связи с ливнями, градом и усилением ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что до конца воскресенья, 23 июля, и в течение понедельника, 24 июля, в регионе ожидается сильный дождь, гроза и шквалистый ветер, который усилится до 20–23 метров в секунду.

Ранее в Туапсинском районе Кубани открыли пляжи после подтоплений, при этом запрет на купание в море сохранится до 26 июля. Также в регионе была завершена расчистка пляжей от мусора, принесенного сильными ливнями.

До этого отмечалось, что из-за неблагоприятной погоды подтопления произошли в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края. 12 июля в населенных пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий.

Были подтоплены 650 придомовых территорий в 11 населенных пунктах в Туапсинском районе. Из них в 290 домовладений зашла вода.

Количество погибших из-за подтоплений в регионе увеличилось до пяти человек.



Пляжи Туапсинского района заполнились мусором после шторма