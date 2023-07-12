Число подтопленных дворов в Туапсинском районе Кубани выросло до 650

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число подтопленных дворов в Туапсинском районе Краснодарского края выросло до 650, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В настоящее время в 11 населенных пунктах подтоплено 650 придомовых территорий, из них в 290 домовладений зашла вода", – отметили в ведомстве.

Накануне администрация Туапсинского района сообщила, что смерч зафиксировали в Туапсе над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 километров от берега.

В среду, 12 июля, в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что число пропавших в результате прошедших дождей в Туапсинском районе увеличилось до четырех. В ведомстве добавили, что сейчас ведутся поиски пропавших.

Стало известно о четырех пропавших после ливней в Туапсинском районе на Кубани