Власти Сочи ввели запрет на купание в море из-за штормового предупреждения

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Власти Сочи установили запрет на купание в море из-за штормового предупреждения, объявленного в регионе до конца дня 10 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

"В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Купание запрещено. Сегодня, 9 июля, и до конца суток 10 июля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении.

Городские пляжи Сочи закрыли для посетителей. Сейчас там установлены красные флаги, предупреждающие об опасности.

По информации местных властей, в ночь на понедельник, 10 июля, в Сочи ожидается ухудшение походных условий. Местным жителям и туристам рекомендовали быть внимательными и не планировать отдых у воды.

Как сообщалось ранее, сильные ливни в Сочи привели к подтоплению Хостинского района. Там потоком воды снесло около десяти машин. О пострадавших не сообщалось.

Несмотря на непогоду, в региональном управлении МЧС РФ заявили о стабильной ситуации в Сочи. Там пояснили, что общественный транспорт работает в штатном режиме, а ликвидацией последствий ливня занимаются 60 человек и 15 единиц техники.



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