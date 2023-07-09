Микрорайон в Сочи затопило из-за сильного ливня

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Хостинский район Сочи затопило из-за сильного ливня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Сильные ливни в регионе привели к затоплению автодороги. По информации местных властей, за ночь в районе выпало около 80 миллиметров осадков. К ликвидации последствий ливня привлекли 60 рабочих и 15 единиц техники.

"От оперативного дежурного МКУ "Службы спасения" поступила информация о том, что по улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин", – говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, из-за непогоды в районе в зоне подтопления оказались два жилых дома. В постройке на улице Кипарисовой затопило первый этаж, на улице Шоссейной под воду ушел цокольный этаж дома. При этом, как сообщили в МЧС, пострадавших и погибших не было.

В региональном ведомстве также добавили, что на фоне непогоды ситуация в Сочи остается стабильной. Общественный транспорт работает в штатном режиме.

До конца дня 10 июля в Сочи действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в этот период в курортном городе ожидаются не только сильные ливни, но и ветер и град.

Ранее после сильного ливня в Московской области в зоне подтопления оказались многоквартирные дома. Больше других от непогоды пострадал юго-восток региона: Раменский и Ступинский городские округа, а также городской округ Коломна. Силами коммунальных служб все подтопления были ликвидированы.



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