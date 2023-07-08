Все подтопления в многоквартирных домах Подмосковья устранили

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В Московской области устранены все подтопления в многоквартирных домах после сильного ливня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области", пишет агентство "Москва".

«В Подмосковье подтопления в многоквартирных жилых зданиях устранены в полном объеме после обильных осадков. Больше других от непогоды пострадал юго-восток региона: Раменский и Ступинский городские округа, а также городской округ Коломна. В Коломне устранено 48 протечек кровли и водостоков в многоквартирных домах… Ликвидировали засоры и негерметичность водостоков», – уточняется в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время планируется устранить оставшиеся небольшие подтопления в многоквартирных домах на юго-востоке региона. Работы будут идти до 10 июля.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды 68 населенных пунктов в трех городских округах Подмосковья остались без энергоснабжения. Отмечалось, что сейчас идут работы по восстановлению электричества.

Град прошел в некоторых районах Подмосковья