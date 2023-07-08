Почти 70 населенных пунктов остались без электроснабжения в Подмосковье из-за ливней

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Из-за непогоды 68 населенных пунктов в трех городских округах Подмосковья остались без энергоснабжения, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас идут работы по восстановлению электричества.

В результате удара молнии пострадала женщина. Ее доставили в Коломенскую ЦРБ с ожогами. Кроме того, на территории области повалено более 60 деревьев и повреждено 16 автомобилей.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 98 человек и 36 единиц техники. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что специалисты продолжают устранять последствия ливня в подмосковной Коломне. Они ликвидировали подтопления по трем основным дорогам города – улицам Октябрьской Революции, Девичье поле, а также у железнодорожного вокзала. При этом на улице Гагарина работы еще идут – участок затопления огородили. Власти организовали пути объезда.

Накануне все коммунальные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды, к примеру, в Коломне, Красногорске и Орехово-Зуеве.

Град прошел в некоторых районах Подмосковья