Коммунальные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Все коммунальные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что, согласно предупреждению МЧС, до полудня 8 июля в области ожидаются гроза, дождь, град и ветер до 20 метров в секунду.

По словам Воробьева, в некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды, к примеру, в Коломне, Красногорске и Орехово-Зуеве.

Губернатор Московской области призвал местных жителей быть осторожнее в условиях непогоды.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 8 июля, в Москве может выпасть порядка 20% месячной нормы осадков. На улицах столицы дежурят бригады Мосводостока.

В подмосковной Коломне женщина получила травмы в результате удара молнии. Пострадавшую доставили в местную больницу.

Град прошел в некоторых районах Подмосковья