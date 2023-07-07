07 июля, 22:43Происшествия
Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Женщина получила травмы в результате удара молнии в подмосковной Коломне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Женщина пострадала от удара молнии, которая ударила в самокат, в Коломне. Она доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно, у нее ожог ступней", – говорится в сообщении.
Вечером 7 июля Коломну накрыли сильные дожди. Происшествие случилось у дома 3а на Вокзальной улице.
Ранее сообщалось, что человек погиб после удара молнии в Воронежской области. В результате непогоды еще двое детей и взрослый получили травмы. Инцидент произошел 3 июля в Лискинском районе в селе Нижний Икорец.
До этого удар молнии в голову убил 49-летнего жителя Симферополя на овощной базе в Краснодаре. Мужчина во время дождя находился в хуторе Ленина.
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