Молния попала в самолет на рейсе из Владивостока в Москву – СМИ

Фото: телеграм-канал "Кухня Аэрофлота"

Молния попала в самолет Аэрофлота, выполнявший рейс Владивосток – Москва. Об этом со ссылкой на источник в авиаотрасли сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, молния ударила в борт самолета, люди услышали щелчок. При этом никаких последствий не было.

Ранее сообщалось, что молния ударила в самолет, выполнявший рейс из Красноярска в Новосибирск. Тогда также обошлось без последствий, пострадавших в результате погодного происшествия не выявили.

До этого стало известно, что молния ударила в статую Иисуса Христа в бразильском Рио-де-Жанейро. Это произошло во время грозы, на распространившихся в Сети кадрах можно увидеть, что удар попал прямо в голову статуи.



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