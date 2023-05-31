Молния ударила в летящий из Красноярска в Новосибирск самолет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Молния ударила в самолет, выполнявший рейс из Красноярска в Новосибирск. Он благополучно приземлился, передает телеграм-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации ведомства, пострадавших в результате погодного происшествия не выявили.

"Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка. Следователями и криминалистами СКР проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

До этого в СМИ распространилась информация, что в аэропорту Толмачево в Новосибирске после планового осмотра самолета были зафиксированы следы попадания молнии на створке реверса двигателя.

Ранее сообщалось, что молния ударила в статую Иисуса Христа в бразильском Рио-де-Жанейро. Это произошло вечером во время грозы. На распространившихся кадрах можно увидеть, что удар попал прямо в голову статуи.