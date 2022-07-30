Удар молнии вызвал пожар на НПЗ в Мексике, один человек погиб

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Удар молнии вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Тамаулипас, сообщает РИА новости со ссылкой на компанию.

Отмечается, что в результате происшествия один человек погиб и еще один пропал без вести

В компании добавили, что возгорание уже ликвидировано, специалисты восстанавливают работу предприятия и оценивают ущерб.

Ранее сообщалось, что в селе Воздвиженка Туймазинского района республики загорелась крыша церкви. Отмечалось, что причиной возгорания мог стать удар молнии. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Никто не пострадал.

