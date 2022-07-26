Крыша церкви на площади 300 квадратных метров загорелась в башкирском селе

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

В селе Воздвиженка Туймазинского района республики загорелась крыша церкви, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан в телеграм-канале.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение кровли трехэтажного бревенчатого здания церкви.

Отмечается, что причиной возгорания мог стать удар молнии. Пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Никто не пострадал.

Как уточняется, по данным районных властей, Крестовоздвиженский храм в деревне Воздвиженка был построен в конце XIX века, является одним из старейших культовых сооружений республики.

Ранее сообщалось, что в грузинском ресторане на Патриарших прудах произошло возгорание. Как отметили в ведомстве, дым наблюдается из вытяжки и с первого этажа, само возгорание происходит на первом этаже. Информация о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что пожар произошел на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте. Из здания эвакуировали порядка 400 человек. Еще один был спасен из застрявшего лифта. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

