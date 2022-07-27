Детская площадка сгорела в подмосковном Раменском. Видео с места происшествия публикуют пользователи соцсетей.

По их данным, ЧП произошло на улице Октябрьской у дома 3. На кадрах видно, как полыхает огонь и валит густой черный дым. Информации о пострадавших не поступало.

20 июля детская площадка сгорела на юго-востоке столицы. Пожар произошел по адресу 5-я Кожуховская улица, дом 12. Площадь составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал.

До этого стало известно о пожаре, который произошел на крыше нежилого здания в Таганском районе столицы. Возгорание возникло по адресу улица Большие Каменщики, дом 9А. Его площадь составила 350 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

