Пожарные спасли из огня 8 человек и собаку на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Московские пожарные спасли восьмерых людей и собаку во время ликвидации возгорания в жилом доме в Южном Тушине. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Спасли людей и собаку... <...> 17 июля в 00:43 в службу 112 Москвы поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: улица Туристская, дом 6, корпус 3. <...> Пожар ликвидирован в 01:43", – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь охватил один из балконов девятого этажа, а затем перекинулся еще на четыре этажа ниже. В подъезде было сильное задымление. С восьмого и девятого этажей были эвакуированы люди, в том числе двое детей. В одной из квартир спасатели нашли собаку.

В результате возгорания один человек пострадал. Ему потребовалась госпитализация.

Ранее столичные пожарные спасли кота при ликвидации пожара в доме на Нахимовском проспекте. Огонь охватил квартиру второго этажа. Площадь возгорания составила пять квадратных метро. В ходе обследования помещения спасатели обнаружили кота, ему была оказана помощь.

