Пожарные спасли из огня 8 человек и собаку на северо-западе Москвы

16:32
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
Московские пожарные спасли восьмерых людей и собаку во время ликвидации возгорания в жилом доме в Южном Тушине. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"Спасли людей и собаку... <...> 17 июля в 00:43 в службу 112 Москвы поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: улица Туристская, дом 6, корпус 3. <...> Пожар ликвидирован в 01:43", – говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь охватил один из балконов девятого этажа, а затем перекинулся еще на четыре этажа ниже. В подъезде было сильное задымление. С восьмого и девятого этажей были эвакуированы люди, в том числе двое детей. В одной из квартир спасатели нашли собаку.
В результате возгорания один человек пострадал. Ему потребовалась госпитализация.
Ранее столичные пожарные спасли кота при ликвидации пожара в доме на Нахимовском проспекте. Огонь охватил квартиру второго этажа. Площадь возгорания составила пять квадратных метро. В ходе обследования помещения спасатели обнаружили кота, ему была оказана помощь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: