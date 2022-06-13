Московские спасатели вытащили тонувшего мужчину из Борисовского пруда

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшего мужчину, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Скрывшегося под водой человека заметили сотрудники поисково-спасательной станции "Борисовская" во время патрулирования. ЧП произошло в 25 метрах от берега.

"<...> с глубины 2 метра спасатели подняли на поверхность мужчину. После оказания первой помощи и осмотра бригадой скорой помощи пострадавшего 1989 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Кроме того, на озере Школьное в Зеленограде дежурная смена станции "Пансионат" увидела девушку, которая звала на помощь, а затем скрылась под водой. Инцидент произошел в 70 метрах от берега. Спасатели подняли тонувшую девушку на борт катера. После оказания первой помощи и осмотра медиками пострадавшая отказалась от госпитализации и отправилась домой в сопровождении родителей.

Ранее сообщалось, что московские спасатели вытащили из Химкинского водохранилища тонувшего мужчину. ЧП произошло в 200 метрах от берега. Пострадавшему не потребовалась помощь врачей, его доставили на станцию спасателей, отогрели и напоили горячим чаем.