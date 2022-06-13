Московские спасатели вытащили тонувшего мужчину из Борисовского пруда

00:31
Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшего мужчину, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Скрывшегося под водой человека заметили сотрудники поисково-спасательной станции "Борисовская" во время патрулирования. ЧП произошло в 25 метрах от берега.
"<...> с глубины 2 метра спасатели подняли на поверхность мужчину. После оказания первой помощи и осмотра бригадой скорой помощи пострадавшего 1989 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Кроме того, на озере Школьное в Зеленограде дежурная смена станции "Пансионат" увидела девушку, которая звала на помощь, а затем скрылась под водой. Инцидент произошел в 70 метрах от берега. Спасатели подняли тонувшую девушку на борт катера. После оказания первой помощи и осмотра медиками пострадавшая отказалась от госпитализации и отправилась домой в сопровождении родителей.
Ранее сообщалось, что московские спасатели вытащили из Химкинского водохранилища тонувшего мужчину. ЧП произошло в 200 метрах от берега. Пострадавшему не потребовалась помощь врачей, его доставили на станцию спасателей, отогрели и напоили горячим чаем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: