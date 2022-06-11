В центре столицы спасли женщину, упавшую в Москву-реку. Об этом сообщает Дептранс.

Пострадавшую заметили сотрудники Водного патруля ЦОДД. Они дежурили возле Кремлевской набережной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.