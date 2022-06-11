Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП накануне матча Лиги наций

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Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Грузии накануне матча Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Болгарского футбольного союза.

Уточняется, что авария произошла по прибытии команды в Тбилиси, когда спортсмены ехали на автобусе в отель.

"Шофер первого из двух автобусов, перевозивших команду, потерял контроль над управлением, что привело к тяжелой аварии", – говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия полузащитник болгарской команды Тодор Неделев был госпитализирован в местную больницу. Отмечается, что в настоящее время он проходит обширное обследование.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в массовой аварии, произошедшей в центре Москвы. Инцидент случился на Садовом кольце. Там столкнулись четыре автомобиля.