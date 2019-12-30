Экс-игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП в центре столицы

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Бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в массовой аварии, произошедшей в центре Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился накануне на Садовом кольце. Там столкнулись четыре автомобиля.

"Игрок сборной РФ Кирилл Погорелов погиб в ДТП на улице Садовой-Кудринской 29 декабря", – говорится в сообщении. Также известно, что в аварии пострадали еще два человека.

Кирилл Погорелов в 2008 году завоевал титул чемпиона Европы среди молодежных команд. Также он провел более десяти матчей за национальную сборную России, за которую выступал с 2009 по 2011 год. Футболист играл в московском "Спартаке" и "Норильском никеле".

Ранее массовая авария с жертвами случилась на Горьковском шоссе. В результате столкновения пяти машин погибли два человека.