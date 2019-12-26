Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

На Ленинском проспекте загорелась машина. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Ранее в столице произошел похожий инцидент. Два легковых автомобиля столкнулись в районе дома 1 по улице Большой Садовой. Одна из машин в результате аварии загорелась из-за разлива топлива. В конечном счете огонь охватил оба транспортных средства.

Из-за возникшего пожара было ограничено движение по внутренней стороне Садового кольца. Проехать нельзя было по обеим полосам трассы.

Водитель одного из сгоревших автомобилей заявил, что в момент движения нажал на тормоза, однако они не сработали, из-за чего произошло столкновение с другой машиной. Он пояснил, что сильного удара не было, однако сначала пошел дым, а за ним пламя огня.

