Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП

Водитель одного из автомобилей, которые сгорели на Садовом кольце, рассказал подробности происшествия, передает телеканал Москва 24.

По словам мужчины, в момент движения он нажал на тормоза, однако они не сработали, из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем. Он пояснил, что сильного удара не было, однако сначала пошел дым, а за ним пламя огня.

Он пояснил, что многие пытались сбить пламя при помощи автомобильных огнетушителей, но они оказались бесполезны, поэтому в этом случае оставалось только ждать пожарные службы.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в районе дома №1 по улице Большая Садовая. Впоследствии обе машины загорелись из-за разлива топлива. В связи с этим было перекрыто движение по двум полосам.

Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

В результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время движение в обе стороны полностью восстановлено.

