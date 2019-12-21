Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено после ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение по Большой Садовой улице в Москве открыто для транспорта после аварии. Об этом сообщает столичное управление ГИБДД в своем аккаунте в Twitter.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в районе дома №1 по улице Большая Садовая. Впоследствии обе машины загорелись из-за разлива топлива. В связи с этим было перекрыто движение по двум полосам.

Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

В результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время движение в обе стороны полностью восстановлено.

Ранее глава ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Михаил Кизлык сообщил, что с начала года в Москве произошло свыше 8 тысяч аварий, в которых погибли и пострадали люди.

В авариях погибли 389 человек, в том числе четверо детей до 16 лет. Число пострадавших составляет 9,5 тысячи человек, 826 из которых – дети.

