Движение по внутренней стороне Садового кольца ограничили из-за ДТП

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В Москве из-за аварии ограничено движение по внутренней стороне Садового кольца. Перекрыто движение по двум полосам. Об этом сообщает столичное управление ГИБДД в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что в районе дома №1 по улице Большая Садовая столкнулись два легковых автомобиля. Через несколько минут одна из машин загорелась из-за разлива топлива. Позднее обе машины оказались охвачены пламенем.

По данным РИА Новости, в результате аварии пострадали три человека.

В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. Столичных автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее сообщалось, что в столице с начала года произошло свыше 8 тысяч аварий, в которых погибли и пострадали люди.

В авариях погибли 389 человек, в том числе четверо детей до 16 лет. Число пострадавших составляет 9,5 тысячи человек, 826 из которых – дети.

