Свыше 8 тысяч аварий с пострадавшими случилось в Москве с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Москве с начала года произошло свыше 8 тысяч аварий, в которых погибли и пострадали люди. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Михаила Кизлыка.

По данным центра, в ДТП, случившихся в этом году, погибли 389 человек, в том числе четверо детей до 16 лет. Число пострадавших составляет 9,5 тысячи человек, 826 из которых – дети.

"Это слишком много, и нам необходимо работать над тем, чтобы количество погибших и пострадавших на дорогах снижалось", – отметил Кизлык.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Подмосковье. Авария случилась на 2-м километре трассы М-2 "Крым".