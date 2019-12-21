Автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с КамАЗом под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, сообщает РИА Новости. В результате аварии пострадали пять человек, они доставлены в Чернышковскую ЦРБ.

Автобус, следовавший в пункт пропуска в Саратовский области, столкнулся с КамАЗом около 9:20 по местному времени.

По данным полиции, на автодороге А-260 водитель заказного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком, двигавшимся по главной дороге. После этого автобус съехал в кювет.

На месте работают следователи и экстренные службы. Также к месту происшествия выехали руководители управления по вопросам миграции. Решается вопрос о размещении пассажиров автобуса в пункте временного размещения в одной из местных школ.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Подмосковье. Авария случилась на 2-м километре трассы М-2 "Крым".