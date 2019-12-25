Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в аварии на Новорижском шоссе в районе пересечения с МКАД, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло при движении транспорта в сторону Москвы на расстоянии километра до МКАД. Один легковой автомобиль наехал на другой, пока тот стоял у обочины. В результате один из пассажиров второй машины получил ранения.

23 декабря три человека пострадали в аварии с участием двух автомобилей на западе города. Это случилось на пересечении улиц Богданова и Авиаторов.

В тот же день женщину сбили на пешеходном переходе в Дмитровском городском округе – на 20-м километре трассы А107 (Московское малое кольцо). От полученных травм пострадавшая скончалась.