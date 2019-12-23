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Москва 24

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Происшествия

02:01

В Москве 37 человек погибли при ДТП в ноябре

происшествия транспорт авто город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ноябре 2019 года в столице произошло 847 ДТП, в которых погибли 37 человек. При этом 942 человека получили ранения, говорится в Twitter "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД).

В ЦОДД отметили, что многих аварий удалось бы избежать, если бы водители не превышали скорость. Кроме того там призвали к внимательности за рулем и попросили пропускать пешеходов на переходах.

По данным центра, всего в ДТП, случившихся в этом году, погибли 389 человек, в том числе четверо детей до 16 лет. Число пострадавших составляет 9,5 тысячи человек, 826 из которых – дети.

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