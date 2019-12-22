Более 70 нарушений правил парковки выявлено на площадках для спецтехники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 70 нарушений выявлено на площадках для спецтехники во дворах благодаря "Помощнику Москвы". Об этом говорится в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что разобраться с парковкой на этих местах просили жители, которые опасались, что в случае ЧП пожарные или скорая помощь не смогут оставить свой автомобиль на специально отведенное для этого места.

Приложение запустили в августе 2015 года. Сегодня им пользуется свыше 500 тысяч горожан. Оно позволяет фотографировать автомобили, нарушающие правила парковки. Фото отправляются в центр обработки данных. По итогам анализа водителю приходят штрафы от МАДИ, Моспаркинга и ГИБДД.

За каждое зафиксированное нарушение пользователям приложения начисляются баллы, которые можно обменять на оплату парковки, проезд в транспорте и многое другое.

