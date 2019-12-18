Штраф для агрегаторов такси может достигнуть 500 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Члены Совфеда и депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента поправки о штрафах за нарушения агрегаторами такси правил работы. Документ опубликован в думской электронной базе, передает ТАСС.
Согласно предложению, такие штрафы могут быть оценены в 500 тысяч рублей.
Так, за нарушение службой заказа такси установленного федеральным законом порядка обработки информации о заказе легкового такси будет предусмотрена плата в размере от тысячи до трех тысяч рублей. Для должностных лиц ценник составит от трех до пяти тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить штраф в размере от пяти до десяти тысяч.
Также штрафными выплатами будет облагаться передача заказа такси лицам, которые не имеют права на осуществление подобных перевозок. За такое нарушение придется заплатить от тысячи до трех тысяч рублей для обычных граждан и от 20 до 30 тысяч для должностных лиц. Юрлицам придется закрывать штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном правонарушении, допущенном в течение года, агрегатор должен будет выплатить 3-5 тысяч, 30-50 тысяч и 200-500 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, санкции накладываются и за то, что агрегатор не разместил требуемые законом данные на своем сайте. За это предусматривается наказание в виде 1-3 тысяч для граждан, 5-10 тысяч для должностных и 10-20 тысяч рублей для юридических лиц.
Ранее в Совете Федерации разработали законопроект о легковом такси, нацеленный на повышение безопасности на российских дорогах. В проекте обсуждается вопрос необходимости иностранным таксистам подтверждать навыки вождения.
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