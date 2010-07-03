В СФ выступили за повышение экологичности такси в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Совфеде выступили за повышение экологичности такси в России.
"Экспертное сообщество проводит серьезную аналитическую работу, которую нам, законодателям, возможно использовать в своих законодательных актах. Я двумя руками за то, чтобы экологичность такси повышать. Мы поддерживаем в этом, в том числе, и мэра Москвы. Он думает об экологичности такси и за счет повышения налоговых средств субсидирует эти процессы", – цитирует Агентство "Москва" члена верхней палаты парламента Людмилу Бокову.
В настоящее время количество выданных разрешений на таксомоторную деятельность в Москве достигает порядка 70 тысяч. Популярность официальных такси уверенно растет – их услугами ежедневно пользуются около 300 тысяч москвичей.
На портале мэра и правительства говорится, что коммерческая перевозка пассажиров и багажа без разрешения запрещена и влечет наложение административного штрафа. Если разрешение выдано, но его нет в автомобиле, водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Поэтому разрешение нужно постоянно держать при себе во время поездок, чтобы предъявить по требованию пассажира или сотрудника ГИБДД.
Оформить разрешение могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого нужно подать заявление через личный кабинет индивидуального предпринимателя или юридического лица с использованием квалифицированной электронной подписи.
Сергей Собянин ранее рассказал, что объем вредных выбросов в атмосферу в Москве за последние годы удалось сократить более чем в два раза. К такому результату привела транспортная политика города в области улучшения экологической обстановки.
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