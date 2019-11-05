"Московский патруль": нарушения в маршрутках

Сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими провели рейд возле станции метро "Люблино". У этого крупнейшего пересадочного узла на юго-востоке Москвы ежедневно собираются десятки маршрутных такси и развозят пассажиров по микрорайонам. При этом почти у каждого водителя общественного транспорта есть нарушения, на которые жалуются прежде всего пассажиры.

Итогом рейда станут солидные штрафы как для водителей, так и для пассажирских предприятий. Например, по административному кодексу за отсутствие тахографа положено денежное наказание в 50 тысяч рублей. Как показала практика, таких приборов нет в каждой второй маршрутке.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.