Как "Локомотив" в гостях едва не обыграл "Ювентус". Репортаж из Турина

Во вторник московский "Локомотив" в матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде играл с туринским "Ювентусом". Встреча закончилась победой итальянского клуба со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов побывал на этом матче и рассказывает впечатления от города, игры и фанатов железнодорожников.

Фото: ТАСС/EPA/Alessandro Di Marco

Турин – место не самое гостеприимное. Во всяком случае так кажется на фоне пышущего всеми формами жизни Рима. Вообще, туристическим главный футбольный город Италии назвать сложно. Здесь многие заведения работают до трех часов дня, а местные улочки напоминают, скорее, холодную Германию или даже Прибалтику. К тому же, если в Риме с конца прошлой недели стояла ясная погода, то в Турине в это время (впрочем, как и почти в любое другое) была противная петербургская или, опять же, прибалтийская морось.

Поэтому тем, кто перед игрой поселился в Пьемонте, остается только посочувствовать. А те, кто, как и я, решил не останавливаться тут, а приехать на матч на поезде, нисколько не прогадали. Так, например, достаточно много фанатов "Локомотива" (конечно, по субъективным оценкам) осело в Милане. Учитывая, что это ближайший по-настоящему оживленный город, выбор очевидный. Некоторые из болельщиков красно-зеленых и вовсе ехали на футбол с детьми. Неподалеку от нас сидела весьма колоритная мама с сыновьями, которые выдали лучший диалог вечера.

Мама: А вот Роналду, он кто по национальности?

Дети (хором): Португалец!

Мама: И что в нем такого классного?

Первый сын: Ему делали пересадку сердца!

Второй сын: Да не пересадку сердца, у него был врожденный порок, ему лишь делали операцию на сердце.

Мама: У бабушки Вали тоже был порок сердца, ей тоже делали операцию. И у дяди Коли. И что с того?

Фото: ТАСС/EPA/Alessandro Di Marco

Такой же вопрос – "И что с того?" – можно было задать после получаса игры между "Ювентусом" и "Локомотивом". Бьянконери давили железнодорожников и не давали развернуть им контратаки, Криштиану Роналду и Пауло Дибала накручивали защитников красно-зеленых, но при этом мазали из убойных позиций и не в состоянии были довести ни одну атаку до ума. Зато это смог сделать "Локо". На 31-й минуте Алексей Миранчук убежал в контратаку, отпасовал на Жоао Мариу, португалец пробил, но вратарь "Ювентуса" отразил мяч. Однако Алексей оказался на добивании и вколотил снаряд в сетку.

Первый тайм вообще остался за "Локо" во всех планах. Особенно в плане поддержки на стадионе. Болельщики красно-зеленых забили полный сектор и до перерыва выглядели гораздо активнее фанатов хозяйской команды. Как выяснилось позже, на матч пришли 1,6 тысячи болельщиков московского клуба. Всего же арена "Ювентуса" вмещает 41 тысячу, а на матче было 38 тысяч человек. Представили себе, насколько смешно (само собой, камень в виноградник итальянцев) это выглядело? Нет, конечно, фанаты "Юве" изредка заряжали что-то мощное. Но в основном это были короткие кричалки вроде "Forza Juve" или аплодисменты очередному промаху игрока туринской команды.

В какой-то момент слишком ярая поддержка "Локомотива" так стала раздражать болельщиков "Ювентуса, что те, не мудрствуя лукаво, начали бесконечно освистывать фанатов и игроков противоположной команды. На 41-й минуте хозяева забили гол, но сделали это с нарушением. Роналду перед взятием ворот сфолил на Гилерме. В итоге на перерыв бьянконери ушли с отставанием в счете, но очевидным желанием поквитаться. Правда, "Локомотив" так просто сдаваться был не намерен. Во втором тайме железнодорожники всячески пытались разрушить игру "Ювентуса", разорвать ее на мелкие фракции; нарывались на фолы и сбивали темп матча.

Фото: ТАСС/EPA/Alessandro Di Marco

Хватило такого футбола до 77-й минуты, когда Пауло Дибала дальним выстрелом неожиданно сравнял счет. Этот гол ударил "Локомотиву" прямо в солнечное сплетение. Стадион взревел, игроки "Юве" понеслись вперед, а железнодорожники теперь сами пытались остановить несущийся на всех парах черно-белый поезд. Но было уже поздно – эта машина включилась, и не собиралась тормозить, пока не завершит начатое. Поэтому уже спустя две минуты после первого мяча Дибала оформил дубль.

Сложно сказать, что "Локомотив" развалился. Это "Ювентус" настолько резко, неожиданно и сильно взвинтил скорости, что, пожалуй, мало какой клуб в мире вообще мог бы воспротивиться этой мощи. "Локо" не смог и уехал из Турина ни с чем. Тем не менее впереди борьба за Лигу Европы, и домашний матч все с тем же "Ювентусом", в котором красно-зеленые все же могут взять свое. Наверняка в Москве фанаты итальянского клуба будут чувствовать себя комфортнее, чем в Турине – им хотя бы будет на чем добраться в отель или съемную квартиру после матча. Но будьте уверены – на стадионе в Черкизове они точно не будут чувствовать себя как дома.