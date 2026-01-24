Рябков: США еще не выполнили обещание освободить российских моряков с "Маринеры"

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Соединенные Штаты все еще не выполнили свое обещание освободить двух российских моряков с захваченного танкера "Маринера", сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы до сих пор не имеем ясности, когда же наконец американская сторона выполнит данное ей – причем на самом высоком уровне – обещание", – заявил он.

Американские военные совместно с береговой охраной США задержали танкер "Маринера" 7 января. Судно шло в водах Северной Атлантики под флагом России. Как отмечали в Белом доме, танкер, перевозивший нефть, якобы не принадлежал никакой конкретной стране, но являлся частью теневого флота Венесуэлы.

Тогда в МИД РФ потребовали от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне, а также не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что российская сторона удивлена и разочарована тем, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении экипажа танкера "Маринера" до сих пор не выполнено.