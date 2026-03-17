17 марта, 18:20Транспорт
Движение транспорта по Новорязанской улице в Москве открыто после пожара
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта по Новорязанской улице в Москве открыто после пожара в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Возгорание произошло 17 марта. Из здания были эвакуированы около 20 жильцов.
Сотрудники столичной Госавтоинспекции обеспечивали беспрепятственный проезд спецтехники к месту пожара. В связи с этим водителей просили выбирать маршруты объезда.
Уточнялось, что скрытое горение было зафиксировано в межэтажных перекрытиях и вентиляционном коробе. Вскоре огонь был локализован.
Спустя время пожарные полностью ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. Как писали СМИ, причиной возникновения огня могло стать проведение сварочных работ.
