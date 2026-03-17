Пожар в жилом доме в центре Москвы локализовали

Пожар в жилом доме на Новорязанской улице в центре Москвы локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Москвы в мессенджере MAX.

О возгорании стало известно вечером 17 марта. Из дома были эвакуированы порядка 20 жильцов.

В ведомстве уточнили, что происходит скрытое горение межэтажных перекрытий и в вентиляционном коробе здания. На месте ЧП продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

Кроме того, в связи с возгоранием перекрыто движение для транспорта на Новорязанской улице. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее сотрудники МЧС потушили пожар, возникший в одной из квартир жилого дома на улице Белореченской в Москве. Отмечалось, что огонь охватил личные вещи и мебель на балконах, а также в комнате одной из квартир. Четверо жильцов дома были спасены во время тушения.