17 марта, 16:09

Транспорт

Движение транспорта перекрыли из-за пожара на Новорязанской улице в Москве

Фото: MAX/"МЧС Москвы"

Движение транспорта перекрыли из-за пожара в доме на Новорязанской улице в Москве. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

Уточняется, что возгорание произошло в жилом доме 36. На месте ЧП сотрудники ведомства обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара и осуществляют регулировочно-распорядительные действия для отвода транспорта на соседние улицы.

В настоящее время водителей просят выбирать маршруты объезда.

Ранее пожарные потушили возгорание в одной из квартир жилого дома на улице Белореченской в Москве. Пожар произошел в доме 31 – огонь охватил личные вещи и мебель на балконах, а также в комнате одной из квартир. В ходе тушения были спасены четверо жильцов.

До этого на северо-востоке Москвы загорелась гостиница. Сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек, после чего огнеборцы оперативно потушили возгорание.

