Семь человек спасли при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Административное здание загорелось на северо-востоке Москвы. Спасены семь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Уточняется, что пожар произошел по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 2. Согласно данным из открытых источников, там находится гостиница "Восход".

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений зафиксировали возгорание площадью около 30 квадратных метров на втором этаже. Огнеборцам удалось оперативно его локализовать, а затем ликвидировать.

Из здания эвакуировали 120 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на складе производства косметики и парфюмерии в Казани. Его площадь превысила 5 тысяч квадратных метров.

Позже открытое горение ликвидировали. На месте работали семь звеньев газодымозащитников, использовались семь пожарных стволов РСК-50.

