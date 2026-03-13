Россияне перешли на чиа, матчу и эдамаме с наступлением весны

С наступлением весны жители России стали чаще покупать чай матчу, семена чиа и бобы эдамаме. Об этом указано в исследовании сети гипермаркетов "Окей", с которым ознакомилась Москва 24.

По данным аналитиков, с началом сезона увеличивается интерес к ингредиентам и напиткам, которые позволяют не только разнообразить повседневные блюда, но и добавляют в рацион витамины и микроэлементы. Продажи семян чиа, например, выросли в начале марта на 11% по сравнению с зимними месяцами. Матчу покупали на 9% чаще, комбучу – на 5%, а газированную воду без сахара – на 7%.

Кроме того, растет интерес к необычным ингредиентам и форматам продуктов – продажи сублимированных ягод, которые добавляют в каши, йогурты и десерты, увеличились на 13%. Также увеличился спрос на молодые соевые бобы эдамаме, которые используют в салатах и боулах. Одновременно с этим стабилизировался спрос на альтернативное молоко после активного роста в предыдущие годы.

С началом весны покупатели стали чаще выбирать в качестве гарнира крупы и зерновые: киноа покупают на 10% чаще, а булгур – на 8%. В то же время на 9% увеличился спрос на готовые блюда, приготовленные на пару. Россияне также стали чаще выбирать овощи и свежую зелень: на 9% выросли продажи шпината, на 8% – рукколы и авокадо, на 6% – томатов.

Помимо этого, на 13% чаще, по сравнению с мартом прошлого года, стали приобретать охлажденную рыбу. Морепродукты покупают на 7% чаще. Сильнее всего спрос вырос на лосося, креветки и мидии – на 14, 10 и 6% соответственно.

Ранее сообщалось, что в 2025 году мужчины стали на 18% чаще покупать косметику. Спрос формировали не базовые средства, а нишевые позиции, такие как сыворотки против выпадения волос, патчи от темных кругов под глазами и антивозрастные флюиды.


