Новости

Новости

13 марта, 09:00

Общество

Россияне перешли на чиа, матчу и эдамаме с наступлением весны

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

С наступлением весны жители России стали чаще покупать чай матчу, семена чиа и бобы эдамаме. Об этом указано в исследовании сети гипермаркетов "Окей", с которым ознакомилась Москва 24.

По данным аналитиков, с началом сезона увеличивается интерес к ингредиентам и напиткам, которые позволяют не только разнообразить повседневные блюда, но и добавляют в рацион витамины и микроэлементы. Продажи семян чиа, например, выросли в начале марта на 11% по сравнению с зимними месяцами. Матчу покупали на 9% чаще, комбучу – на 5%, а газированную воду без сахара – на 7%.

Кроме того, растет интерес к необычным ингредиентам и форматам продуктов – продажи сублимированных ягод, которые добавляют в каши, йогурты и десерты, увеличились на 13%. Также увеличился спрос на молодые соевые бобы эдамаме, которые используют в салатах и боулах. Одновременно с этим стабилизировался спрос на альтернативное молоко после активного роста в предыдущие годы.

С началом весны покупатели стали чаще выбирать в качестве гарнира крупы и зерновые: киноа покупают на 10% чаще, а булгур – на 8%. В то же время на 9% увеличился спрос на готовые блюда, приготовленные на пару. Россияне также стали чаще выбирать овощи и свежую зелень: на 9% выросли продажи шпината, на 8% – рукколы и авокадо, на 6% – томатов.

Помимо этого, на 13% чаще, по сравнению с мартом прошлого года, стали приобретать охлажденную рыбу. Морепродукты покупают на 7% чаще. Сильнее всего спрос вырос на лосося, креветки и мидии – на 14, 10 и 6% соответственно.

Ранее сообщалось, что в 2025 году мужчины стали на 18% чаще покупать косметику. Спрос формировали не базовые средства, а нишевые позиции, такие как сыворотки против выпадения волос, патчи от темных кругов под глазами и антивозрастные флюиды.

Пользователи Сети показали результаты похудения с помощью семян чиа

Читайте также


обществоедаэксклюзив

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

