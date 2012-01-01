Диетолог Гаглоева назвала семечки, которые замедляют появление седины

Семечки можно добавлять в каши, смузи и салаты, чтобы насытить организм полезными веществами. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Диана Гаглоева в программе "Доктор 24".

Для сердца и нервной системы?

Семена льна полезны для сердца, потому что в них много омега-3 жирных кислот, рассказала Диана Гаглоева. Они снижают уровень "плохого" холестерина, который способствует образованию атеросклеротических бляшек. Они опасны тем, что могут закупорить просвет сосудов, нарушив кровоснабжение, и привести к инфаркту и инсульту.

Рекомендуется употреблять по одной столовой ложке перемолотых семян льна по утрам, добавив их в кашу или смузи.





Диана Гаглоева врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Также полезны семена подсолнечника – в них есть витамин Е и много магния, который необходим организму при частом стрессе. При этом в семечках вещества больше, чем в горьком шоколаде.

В день разрешено съедать 30–40 граммов семечек. Приобретать их лучше с шелухой, так как она сохраняет полезные свойства и предотвращает окисление продукта.

Избежать седины и деменции

Тыквенные семечки – "батарейка" для организма в сезон простуд, отметила врач. В них много цинка, который стимулирует синтез иммунных клеток, защищающих организм. В день также можно употреблять 30–40 граммов в качестве перекуса, либо добавив в кашу.





Диана Гаглоева врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Однако тыквенные семечки должны быть сырыми, чтобы сохранились их питательные вещества.

Кунжут тоже полезен: в нем есть медь, которая замедляет появление седины. Элемент участвует в синтезе пигмента, окрашивающего волосы. Кроме того, медь помогает доставлять кислород к органам и тканям, а также улучшает усвоение белка и углеводов.

Что касается семян чиа, в них много омега-3 жирных кислот. Они укрепляют нейронные связи, что благотворно отражается на памяти и работе мозга. Помимо этого, полезные жиры снижают риск развития старческой деменции. Чиа можно добавлять в салаты, каши и смузи, заключила Гаглоева.