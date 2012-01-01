Диетолог Миркискина объяснила, почему необходимо ежедневно есть мангольд

Мангольд внешне похож на свеклу, но в рационе используют только его ботву. Чем полезен овощ и как часто его есть, рассказала врач-диетолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Марина Миркискина в программе "Доктор 24".

Спасение для кожи и костей

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Мангольд – листовая свекла, которая начинает созревать в апреле, вплоть до поздних заморозков. Его клубень не используют в пищу, а ботва содержит ценные для организма элементы, рассказала Марина Миркискина.





Марина Миркискина врач-диетолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Поэтому после зимы, когда кожа сухая и шелушится, можно включить мангольд в рацион. В нем много витамина С, который улучшает выработку коллагена – белка, отвечающего за качество кожи.

Также в мангольде находится большое количество витамина К, который раньше считался ответственным в основном за свертывание крови. Сегодня известно, что элемент также помогает усваиваться кальцию. Это важное свойство, так как женщины после 40 лет нередко сталкиваются с остеопорозом – болезнью хрупких костей, добавила врач.

Поддержка для сердца

Мангольд положительно влияет на весь желудочно-кишечный тракт, потому что в нем много клетчатки. Благодаря этому пища хорошо переваривается, а сахар медленнее попадает в кровь, что предупреждает скачки глюкозы в организме. Такой эффект облегчает работу поджелудочной железы, отметила специалист.

Также в составе мангольда много витамина А и бета-каротина. Они улучшают синтез половых гормонов, что хорошо отражается на либидо.





Марина Миркискина врач-диетолог ЦКБ Управления делами Президента РФ В мангольде есть и калий с магнием. Они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, укрепляют мышечный орган и поддерживают водно-солевой баланс. При этом в овоще комбинация элементов именно такая, которая нужна организму. Это помогает избежать скачков давления, развития гипертонии и аритмии.

Рекомендуется ежедневно добавлять несколько веточек мангольда в салат, можно до нескольких раз в день. Однако при заболеваниях ЖКТ ботву следует термически обрабатывать, подытожила Миркискина.