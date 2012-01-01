Диетолог Миркискина объяснила, почему необходимо ежедневно есть мангольд

Мангольд внешне похож на свеклу, но в рационе используют только его ботву. Чем полезен овощ и как часто его есть, рассказала врач-диетолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Марина Миркискина в программе "Доктор 24".
Спасение для кожи и костей
Мангольд – листовая свекла, которая начинает созревать в апреле, вплоть до поздних заморозков. Его клубень не используют в пищу, а ботва содержит ценные для организма элементы, рассказала Марина Миркискина.
Также в мангольде находится большое количество витамина К, который раньше считался ответственным в основном за свертывание крови. Сегодня известно, что элемент также помогает усваиваться кальцию. Это важное свойство, так как женщины после 40 лет нередко сталкиваются с остеопорозом – болезнью хрупких костей, добавила врач.
Поддержка для сердца
Мангольд положительно влияет на весь желудочно-кишечный тракт, потому что в нем много клетчатки. Благодаря этому пища хорошо переваривается, а сахар медленнее попадает в кровь, что предупреждает скачки глюкозы в организме. Такой эффект облегчает работу поджелудочной железы, отметила специалист.
Также в составе мангольда много витамина А и бета-каротина. Они улучшают синтез половых гормонов, что хорошо отражается на либидо.
Рекомендуется ежедневно добавлять несколько веточек мангольда в салат, можно до нескольких раз в день. Однако при заболеваниях ЖКТ ботву следует термически обрабатывать, подытожила Миркискина.