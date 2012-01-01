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03 апреля, 19:10

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Диетолог Миркискина назвала продукты, которые спасут поджелудочную железу

Особо опасны: какие продукты губят поджелудочную железу

Поджелудочная железа перенапрягается, если злоупотреблять жирной пищей. Как снизить нагрузку на орган, рассказала врач-диетолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Марина Миркискина в программе "Доктор 24".

Брокколи в помощь


Фото: 123RF/mariasavenko

Состояние поджелудочной железы сильно зависит от продуктов питания. Например, в рацион можно добавить брокколи: в их в составе находится апигенин, который защищает орган от воздействия желчи, рассказала Марина Миркискина.

Кроме того, брокколи содержит флавоноиды. Они помогают защитить поджелудочную и другие органы ЖКТ от воспалительных процессов. Поэтому рекомендуется употреблять брокколи три-четыре раза в неделю по 150–200 граммов.
Марина Миркискина
врач-диетолог ЦКБ Управления делами Президента РФ

Натуральный йогурт тоже необходим. В его составе находятся пробиотики, которые положительно влияют на пищеварение, а это позволяет поджелудочной железе не перенапрягаться.

Также врач призвала обратить внимание на батат, который с древних времен применяли для лечения заболеваний ЖКТ. Продукт помогает восстановить клетки поджелудочной железы, а также улучшить чувствительность жировых и мышечных клеток к инсулину.

Первое, второе и компот

Фото: 123RF/vaaseenaa

Людям с такими заболеваниями, как хронический панкреатит, для здоровья поджелудочной рекомендуется питаться дробно, небольшими порциями. Диета же для них должна быть щадящей, предупредила Марина Миркискина.

Также им стоит быть осторожными с жирными продуктами: наваристыми бульонами, жирным мясом и рыбой, приготовленной в масле. Такая пища заставляет поджелудочную перенапрягаться, чтобы все переварить.
Марина Миркискина
врач-диетолог ЦКБ Управления делами Президента РФ

При патологиях врач посоветовала питаться отварной, приготовленной на пару или максимум запеченной пищей. Если же проблем со здоровьем нет, для сохранения поджелудочной важно полноценно есть три раза в день.

А возможных проблем поможет избежать следующий принцип: в идеале рацион на 80% должен состоять из здоровой пищи, и только 10–20% разрешено оставить для вредной еды, заключила Миркискина.

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