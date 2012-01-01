Терапевт Бырина назвала самые опасные причины похудения

Похудение без причин может сигнализировать о развитии серьезных заболеваний. Какие патологии сопровождаются потерей веса, рассказала врач-терапевт ГКБ №24 Ольга Бырина в программе "Доктор 24".

Щитовидка кричит о помощи

Если человек теряет 5% от массы тела (например, 4 килограмма от 80), но в образе жизни ничего не поменялось, необходимо обратиться к врачу, рассказала Ольга Бырина.





Ольга Бырина врач-терапевт ГКБ №24 Когда похудение вызвано заболеванием, может наблюдаться лихорадка, повышенная потливость, беспокойство, суетливость, тахикардия, бледность кожных покровов.

Например, сброс веса без диет и физических нагрузок может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой (гипертиреоз). Также заболевание сопровождается потливостью, беспокойством, тахикардией и дрожью в руках. В таком случае нужно обратиться к врачу и сдать анализы на гормоны: ТТГ, Т3 и Т4. После специалист может назначить дополнительное обследование и лечение.

Пациенты нередко худеют и при сахарном диабете. Организм не может усваивать глюкозу, а также использовать ее когда это необходимо, поэтому задействует мышечную массу и жировые отложения.

"При сахарном диабете появляются и такие симптомы, как повышенная жажда и мочевыделение, конкретно у женщин – раздражение в паховой области, поскольку глюкоза выводится с мочой. Также у мужчин и женщин может возникать раздражение в подмышечных областях", – отметила Бырина.

Желудок подводит

Похудение может начаться и из-за проблем в ЖКТ, которые сопровождаются изменениями в анализах и анемией. При раке же пациенты испытывают отвращение к ранее любимой пище, а температуры тела на протяжении длительного времени держится в пределах 37,1–38,0, отметила врач. Чтобы вовремя выявить онкозаболевание, врач порекомендовала не пренебрегать диспансеризацией и при необходимости пройти гастроскопию, колоноскопию и УЗИ брюшной полости.

"Гастрит также способен привести к уменьшению веса, так как боли, диспепсия (нарушение работы желудка, затрудненное и болезненное пищеварение. – Прим. ред.) заставляют отказаться от приема пищи. Из-за этого в организм поступает меньше калорий, и человек худеет", – добавила Ольга Бырина.

По ее словам, стресс тоже влияет на аппетит. Однако при переживаниях одни отказываются от еды, а другим, наоборот, хочется больше сладкого ради быстрых эндорфинов. При этом на фоне стресса может развиваться депрессия. В таком случае следует обратиться к специалисту для проведения терапии, заключила Бырина.

