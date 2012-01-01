Депутат Свинцов выступил против блокировки интернет-групп, посвященных РПП

В России подняли вопрос о запрете групп, пропагандирующих нездоровую худобу среди молодежи. Помогут ли такие меры исправить ситуацию, разбиралась Москва 24.
"Рост – 160 сантиметров, вес – 50 килограммов, худеть?"
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в России выросла популярность сообществ, которые навязывают подросткам различные расстройства пищевого поведения (РПП). Общественница заявила, что получила большое количество жалоб на проблему от молодых людей и их родителей. В одной из них женщина поделилась историей заболевания своей дочери, страдающей от нервной анорексии.
В другом обращении девушка отметила, что из-за сообществ, продвигающих нездоровую худобу, у нее обостряется булимия, с которой она борется на протяжении пяти лет. Поэтому, по ее мнению, подобные страницы нужно удалять.
"Стоит мне наткнуться на посты, а-ля: "Рост – 160 сантиметров, вес – 50 килограммов, худеть?" – становится плохо. Я и сама себя виновато чувствую и понимаю в тот же момент, что девочка, у которой вес абсолютно нормальный, задает такой вопрос не потому, что ей скучно, а, скорее всего, потому, что тоже чувствует себя плохо", – написала пользовательница Сети.
В свою очередь, сама Мизулина подчеркнула, что проблема РПП "намного глубже, чем отдельные паблики и сообщества".
Среди прочих причин тревожного явления глава Лиги безопасного интернета назвала травлю из-за внешности. Усугубляет ситуацию и то, что школьники часто сравнивают себя с "кумирами" из соцсетей, теряют уверенность в себе и пытаются подстроиться под навязанные обществом "стандарты", подытожила она.
На этом фоне она запустила в своем телеграм-канале опрос о возможности ограничить доступ к таким страницам. В итоге на момент публикации материала высказались за 26% россиян, а против – 52%. Причем Мизулина уверена, что часть голосов "накрутили".
Многофакторное явление
Блокировка интернет-ресурсов, которые популяризуют анорексию, булимию и другие пищевые расстройства, контрпродуктивна. Подход не поможет избавить людей от разрушительных убеждений, заявил в разговоре с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов.
Схожее мнение выразил и коллега Свинцова, зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный . Он подчеркнул, что продвижение здорового образа жизни – длительный, комплексный процесс, осуществлять который должно государство.
"И делать это следует не столько запретами, сколько позитивными примерами, соответствующими спикерами, которые вызывают доверие у молодого поколения, и грамотной подачей материала в публичной среде", – пояснил депутат Москве 24.
Говоря о причинах проблемы, клинический психолог, специалист по РПП Ольга Ромашина подчеркнула, что РПП – многофакторное явление. Однако в первую очередь это обусловлено генетической предрасположенностью, и чаще всего состоянию подвержены высокочувствительные дети.
"Переключение на компульсивные действия вроде голода или вызывания рвоты используется как способ регуляции эмоций. И это в том числе позволяет избегать реальной жизни. Например, если ребенка буллят в школе или ему некомфортно дома, он зацикливается на своем весе, а остальные проблемы становятся фоном и волнуют его меньше", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.
Психолог подчеркнула, что через диалог взрослый может понять источник переживаний школьника и предложить ему вместе найти решение. Например, подобрать здоровую диету, если в ней есть необходимость.
Во избежание рисков развития РПП у детей Ромашина рекомендовала обращаться к профильным специалистам. По ее словам, чем раньше пресечь корень проблемы, тем быстрее и благоприятнее будет результат.