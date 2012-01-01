Депутат Свинцов выступил против блокировки интернет-групп, посвященных РПП

В России подняли вопрос о запрете групп, пропагандирующих нездоровую худобу среди молодежи. Помогут ли такие меры исправить ситуацию, разбиралась Москва 24.

"Рост – 160 сантиметров, вес – 50 килограммов, худеть?"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в России выросла популярность сообществ, которые навязывают подросткам различные расстройства пищевого поведения (РПП). Общественница заявила, что получила большое количество жалоб на проблему от молодых людей и их родителей. В одной из них женщина поделилась историей заболевания своей дочери, страдающей от нервной анорексии.



из письма пользовательницы к Екатерине Мизулиной Начала замечать, что она худеет, настроение портится. То объедалась, то голодала. Дочка плохо ела с детства, и поэтому я не сразу поняла, что происходит. Зашла к ней на страницу и опешила, там все пестрило группами о расстройстве пищевого поведения.

В другом обращении девушка отметила, что из-за сообществ, продвигающих нездоровую худобу, у нее обостряется булимия, с которой она борется на протяжении пяти лет. Поэтому, по ее мнению, подобные страницы нужно удалять.

"Стоит мне наткнуться на посты, а-ля: "Рост – 160 сантиметров, вес – 50 килограммов, худеть?" – становится плохо. Я и сама себя виновато чувствую и понимаю в тот же момент, что девочка, у которой вес абсолютно нормальный, задает такой вопрос не потому, что ей скучно, а, скорее всего, потому, что тоже чувствует себя плохо", – написала пользовательница Сети.

В свою очередь, сама Мизулина подчеркнула, что проблема РПП "намного глубже, чем отдельные паблики и сообщества".



(молодежь. – Прим. ред.) и начинают искать информацию в соцсетях самостоятельно. Не всегда это приводит к хорошим последствиям.

Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета На тему питания вообще с подростками мало кто говорит и дает разумные советы. Не всегда эти темы родители обсуждают и дома. Поэтому онии начинают искать информацию в соцсетях самостоятельно. Не всегда это приводит к хорошим последствиям.

Среди прочих причин тревожного явления глава Лиги безопасного интернета назвала травлю из-за внешности. Усугубляет ситуацию и то, что школьники часто сравнивают себя с "кумирами" из соцсетей, теряют уверенность в себе и пытаются подстроиться под навязанные обществом "стандарты", подытожила она.

На этом фоне она запустила в своем телеграм-канале опрос о возможности ограничить доступ к таким страницам. В итоге на момент публикации материала высказались за 26% россиян, а против – 52%. Причем Мизулина уверена, что часть голосов "накрутили".

Многофакторное явление

Блокировка интернет-ресурсов, которые популяризуют анорексию, булимию и другие пищевые расстройства, контрпродуктивна. Подход не поможет избавить людей от разрушительных убеждений, заявил в разговоре с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов.



Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Надо вникать, кто конкретно распространяет такие идеи, и работать с этими людьми через врачебное сообщество, потому что проблема именно психологическая. Важно культивировать здоровую, эталонную красоту и проводить тестирования везде – в школе, университетах, на работе, чтобы понять, нет ли у человека склонности к такому.

Схожее мнение выразил и коллега Свинцова, зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный . Он подчеркнул, что продвижение здорового образа жизни – длительный, комплексный процесс, осуществлять который должно государство.

"И делать это следует не столько запретами, сколько позитивными примерами, соответствующими спикерами, которые вызывают доверие у молодого поколения, и грамотной подачей материала в публичной среде", – пояснил депутат Москве 24.

Говоря о причинах проблемы, клинический психолог, специалист по РПП Ольга Ромашина подчеркнула, что РПП – многофакторное явление. Однако в первую очередь это обусловлено генетической предрасположенностью, и чаще всего состоянию подвержены высокочувствительные дети.

"Переключение на компульсивные действия вроде голода или вызывания рвоты используется как способ регуляции эмоций. И это в том числе позволяет избегать реальной жизни. Например, если ребенка буллят в школе или ему некомфортно дома, он зацикливается на своем весе, а остальные проблемы становятся фоном и волнуют его меньше", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Ольга Ромашина клинический психолог, специалист по РПП Если подросток начал отказываться от еды, запираться в ванной после приема пищи и у него стремительно снижается вес, – это все повод осторожно поговорить. И здесь родитель должен показать, что не собирается критиковать или оценивать какие-то поступки, его задача – обозначить свои чувства через "я-сообщения", дать понять, что он хочет помочь.

Психолог подчеркнула, что через диалог взрослый может понять источник переживаний школьника и предложить ему вместе найти решение. Например, подобрать здоровую диету, если в ней есть необходимость.

Во избежание рисков развития РПП у детей Ромашина рекомендовала обращаться к профильным специалистам. По ее словам, чем раньше пресечь корень проблемы, тем быстрее и благоприятнее будет результат.